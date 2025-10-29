Канатную дорогу в Кисловодске закрыли из-за ветра и тумана

Канатную дорогу в Кисловодске временно закрыли из-за сильного ветра и тумана. Мэр Евгений Моисеев сообщил об этом в телеграм-канале, объяснив, что погодные условия не позволяют безопасно эксплуатировать подъемник. О возобновлении работы канатной дороги будет отдельное сообщение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Канатная дорога в Национальном парке «Кисловодский» соединяет Средний и Горный парки, ее протяженность составляет 1743 метра, а высота подъема — около 250 метров над землей. Обычно канатка работает с 10:00 до 17:00, но в условиях сильного ветра и тумана эксплуатация невозможна из-за риска для безопасности посетителей. Решение о закрытии принято в целях предотвращения возможных инцидентов.

Станислав Маслаков