В ХМАО задержали двух подростков после избиения сверстника из-за вейпа

В Сургуте (ХМАО-Югра) Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на подростка возле ТРЦ «Аура», сообщили в СУ СКР по региону. Инцидент произошел 28 октября.

По данным следствия, группа несовершеннолетних отобрала у 16-летнего юноши электронное курительное устройство, при этом один из подозреваемых избил подростка. Видео драки распространилось в соцсетях. На записи видно, как мальчик падает на землю и бьется в судорогах. По информации очевидцев, у него мог случиться эпилептический приступ.

Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время задержаны двое 15-летних подозреваемых, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Руководитель следственного управления Максим Мокшин поставил ход расследования на свой контроль.

Полина Бабинцева