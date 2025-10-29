Завершено расследование дела блогера Лерчек из Тольятти

Следственные органы завершили расследование дела тольяттинского блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема Чекалина. Им предъявлены обвинения в незаконных валютных операциях на сумму 251,6 млн руб. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Информация разместила прокуратура Москвы.

Следствие установило, что с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с соучастниками переводили деньги на счета нерезидентов по подложным документам. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Для проведения операций использовались подложные документы, представленные кредитной организации.

В деле также фигурирует соучастник, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Материалы в отношении него переданы в прокуратуру с обвинительным заключением. Валерия Чекалина, известная как «Лерчек», ранее была замужем за Артемом Чекалиным, но они расторгли брак на этапе следствия.

Георгий Портнов