В Ярославской области в мягкой игрушке нашли 1,5 кг наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Ярославской области обнаружили в мягкой игрушке «Гусь» 1,5 кг наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Фото: УМВД России по Ярославской области

Полицейские задержали в гостинице Ярославского района 21-летнего жителя Владимирской области. В ходе осмотра его автомобиля была найдена плюшевая игрушка, внутри которой были три свертка. Исследование показало, что в изъятых пакетах находился синтетический наркотик — альфа-пирролидиновалерофенон.

По информации УМВД, житель Владимирской области вез наркотики через Ярославскую область в Вологодскую, чтобы там оборудовать тайники.

Следователи ведомства возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемый арестован.

Алла Чижова