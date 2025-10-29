Житель Ижевска помещен под стражу за попытку примкнуть к террористам в Сирии

Житель Ижевска помещен под стражу за покушение на вступление в террористическую организацию (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) на территории Сирии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Следствие считает, что обвиняемый, исповедуя радикальные религиозные взгляды, инициативно установил контакт с террористами на территории Сирии и планировал выехать за рубеж для участия в их деятельности. Для осуществления своего плана в феврале 2025 года он приобрел авиабилет на рейс компании Air Arabia G9 945, следующий из международного аэропорта Казани до аэропорта Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, с целью дальнейшего перемещения на территорию Сирийской Арабской Республики. Подозреваемый успел пройти регистрацию, но был задержан сотрудниками УФСБ по Удмуртии. В пресс-службе ведомства уточнили, что сбор доказательной базы продолжается.

Адвокат и его подзащитный просили избрать меру пресечения не связанную с изоляцией от общества. Первомайский райсуд, с учетом тяжести инкриминируемого преступления, заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца до 23 ноября. 7 октября в Верховный суд УР поступила апелляционная жалоба от адвоката, однако мера пресечения в отношении подозреваемого была оставлена без изменений.

По инкриминируемой обвиняемому статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы.