Минздрав предлагает студентам-медикам платное обучение взамен отработок

Замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что студенты-медики, не желающие проходить обязательную отработку после обучения в вузе, смогут перейти на платное обучение, если примутся соответствующие поправки.

«Мы обязываем заключить договор о целевом обучении, да, мы говорим: найдите в процессе обучения по программам ординатуры за счет средств федерального бюджета своего работодателя <…>. Люди, которые учатся за наши средства, средства налогоплательщиков, должны потом пойти работать в систему. Не хочешь работать в системе — перейди на платное место»,— заявила госпожа Семенова, выступая на сегодняшнем заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию (цитата по ТАСС).

С августа на рассмотрении в Госдуме находится правительственный законопроект, вводящий обязательное целевое обучение для студентов медицинских вузов и колледжей. Студенты, поступившие на бюджет в медвузы, должны будут в течение первого года учебы заключить целевой договор с будущим работодателем. Заказчиками обучения чаще всего выступают региональные минздравы и государственные медорганизации. Новое правило коснется всех, кто планирует учиться за бюджет в 2026 году. 8 октября документ прошел первое чтение. Сегодня, 29 октября, профильный комитет рекомендовал принять проект во втором чтении.

Полина Мотызлевская