Спрос на элитное жилье в Ставрополе вырос на 77% в 2025 году

В первом полугодии 2025 года Ставрополь стал одним из трех лидеров по росту спроса на элитное жилье в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, отмечает сервис «Авито Недвижимость».

За этот период интерес к трехкомнатным квартирам площадью около 125 квадратных метров вырос на 77%, средняя цена на такие объекты стартует от 24 млн руб. Рост спроса сопровождает динамичное развитие рынка недвижимости премиум-класса в престижных районах. Основным локациям в Ставрополе остается Ленинский район, где сосредоточены элитные жилые комплексы с средней стоимостью около 112,5 тыс. руб. за квадратный метр.

Общее предложение новостроек премиум-сегмента в городе составляет около 28% недвижимости, при этом средняя площадь квартир варьируется около 68,5 кв. м, а цены — от 2,8 до 25 млн руб. Ставрополь наряду с Волгоградом и Краснодаром демонстрирует одни из самых значительных изменений интереса и объемов сделок в сегменте элитного жилья в ЮФО и СКФО.

Аналитики отмечают устойчивость спроса при определенной осторожности покупателей, которые тщательно оценивают юридическую чистоту сделок и инфраструктурные характеристики жилья. На первичном рынке доля премиум-класса невелика — около 7-10%, но проекты раскупаются на стадии строительства, что говорит о высоком уровне доверия и заинтересованности инвесторов. Общий рост спроса на элитное жилье в регионе сопровождается увеличением ввода нового жилья — в первом квартале 2025 года в Ставропольском крае ввели свыше 210 тыс. квадратных метров жилья, что на 34,5% больше, чем годом ранее.

Станислав Маслаков