Сотрудники ГУ МЧС России по РСО-Алания стали уголовными фигурантами

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ГУ МЧС России по Северной Осетии-Алания. Их подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2021-го по декабрь 2024 года подозреваемые вносили заведомо ложные данные в табели учета рабочего времени, фиксируя выполнение трудовых обязанностей, которые на самом деле не выполнялись. Это позволяло им получать незаконную заработную плату, которую они распоряжались по собственному усмотрению, причинив ущерб ведомству.

Следствие действует на основании материалов прокуратуры и УФСБ России по РСО-Алания, собирает доказательства и принимает меры к возмещению ущерба. Расследование ведет Первое отделение по особо важным делам СУ СК России по РСО-Алания.

Станислав Маслаков