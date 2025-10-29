Сбер представил новый функционал: чаевые и отзывы — за один платёж

Сбер объявил о запуске нового сервиса: клиент может оставить чаевые и оценить обслуживание прямо на POS-терминале в рамках одного платёжного сценария. Теперь, посещая любимые места и используя новые биометрические терминалы Сбера, клиент любого банка сможет оставить оценку заведению. А при подключении партнёра к сервису СберЧаевые — отправлять чаевые в знак благодарности. Все эти функции стали частью одного устройства.



Новый сервис будет работать в подключённых к эквайрингу Сбера торговых точках — в кафе и ресторанах, услугах и магазинах розничной торговли.

По словам Дмитрия Малых, старшего вице-президента, главы блока «Транзакционный банкинг» Сбера данный сервис работает на новых терминах Сбера, которых установлено на данный момент 1,5 миллиона.

