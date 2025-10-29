В исправительном центре Еткульского района нашли нарушения

Прокурор Еткульского района Сергей Сараев во время проверки в исправительном центре №1 для осужденных к принудительным работам ГУФСИН России по Челябинской области выявил нарушения в деятельности учреждения. Начальнику исправительного центра внесли представление, устранение нарушений поставили на контроль, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выяснилось, что в центре не соблюдают федеральное законодательство в сфере материально-бытового обеспечения осужденных, санитарно-эпидемиологических норм и требований режима. Сейчас в учреждении отбывают наказание более 120 человек, которые работают на мебельной фабрике. Во время проверки прокурор обошел территорию центра, общежития, штрафные и другие помещения, проверил условия содержания, побеседовал с нарушителями режима, в отношении которых будет решен вопрос об изменении вида наказания на более строгий.

Виталина Ярховска