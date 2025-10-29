СКФО удвоил проектное финансирование в Банке Дом.РФ в 2025 году

Банк Дом.РФ удвоил объем проектного финансирования в Северо-Кавказском федеральном округе за 9 месяцев 2025 года, закрепив за регионом статус лидера по приросту заключенных договоров. Поддержка банка позволит реализовать 30 проектов общей площадью 2 млн кв. м на сумму 163 млрд руб., что на 124% превышает показатели прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба финансового учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рост лимитов проектного финансирования в Южном федеральном округе за тот же период составил 46%. Позитивная динамика отмечена и в других федеральных округах. Всего за 9 месяцев 2025 года Дом.РФ заключил 106 новых сделок на общую сумму 846 млрд рублей, что даст старт строительству более чем 8 млн кв. м жилья в 49 регионах страны. Общий портфель банка по проектному финансированию достиг впечатляющих 7,1 трлн рублей, обеспечивая реализацию жилых проектов с совокупной площадью свыше 80 млн кв. м.

Наиболее активным регионом в СКФО традиционно остается Ставропольский край с финансированием 587 тыс. кв. м жилья. После него идут Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика с объемами около 448 тыс. и 300 тыс. кв. м соответственно. В числе реализуемых проектов значатся и туристические объекты — в регионе уже ведется строительство шести объектов туристической инфраструктуры при поддержке банка. Объем выданных лимитов и число новых проектов показывают оживление строительного рынка, чему способствует ожидание снижения ключевой ставки и восстановление интереса застройщиков к ранее отложенным сделкам.

Станислав Маслаков