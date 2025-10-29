В Удмуртии ликвидируют фонд защиты прав дольщиков

В Удмуртии планируют ликвидировать УНКО «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Соответствующее распоряжение главы регионального кабмина Романа Ефимова от 27 октября опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Причиной упразднения фонда в документе названо «достижение целей его деятельности». Республиканскому минстрою поручено обратиться в суд с заявлением о ликвидации унитарной некоммерческой организации, а после вступления решения в силу осуществить мероприятия по ее ликвидации. Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.

Напомним, в конце прошлого года глава республики Александр Бречалов заявил, что из 779 обманутых недобросовестными застройщиками многоквартирных домов жителей региона на 2017 год компенсации осталось выплатить 27 дольщикам. Последние из них должны были получить выплаты в первом квартале 2025-го.