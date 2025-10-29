Суд арестовал подростка, с ножом напавшего на женщину в платке в центе Саратова

Фрунзенский районный суд Саратова избрал меру пресечения для 17-летнего жителя по обвинению в нападении с ножом на женщину платке в центре города.

Судья Татьяна Анненкова удовлетворила ходатайство Следственного комитета. Подростка взяли под стражу на два месяца. Он останется в следственном изоляторе до 26 декабря.

Инцидент произошел в субботу, 25 октября. 35-летняя жительница Саратова получила ножевое ранение в спину. Это случилось на проспекте Столыпина, недалеко от пересечения с улицей Вольской. Женщину доставили в больницу. Ее жизнь вне опасности.

По версии следствия, между подростком и женщиной возник конфликт из-за мусульманского платка саратовсчанки. Потерпевшая оказала сопротивление. СУ СКР по региону возбудил дело о покушении на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранта ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

Муфтий Саратовской области Расим Кузяхметов назвал поступок подростка неприемлемым и подчеркнул важность взаимного уважения между представителями разных религий. Он призвал граждан сохранять спокойствие и выразил уверенность, что справедливость восторжествует через правовое поле.

Никита Маркелов