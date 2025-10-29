Трамп назвал Моди крутым и самым симпатичным парнем

Президент США Дональд Трамп положительно высказался о премьер-министре Индии Нарендре Моди. Во время выступления на обеде для участников саммита АТЭС в южнокорейском Кенджу он заявил, что тот — «самый симпатичный парень». В то же время он отметил сильный характер индийского премьера.

«Он крут. (Премьер Индии говорит) "Будем драться". Я: "О, этот тот же парень, которого я знаю?"» — добавил президент США (запись выступления публикует The Indian Express в YouTube).

Президент США пояснил, что дал такую характеристику премьеру Индии после переговоров об урегулировании конфликта с Пакистаном в мае. Он добавил, что уважает и любит Нарендру Моди.