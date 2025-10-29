В январе-августе 2025 года экономика Кузбасса получила 130 млрд рублей убытка

За первые восемь месяцев этого года организации Кузбасса получили 130,4 млрд руб. сальдированного убытка против 51 млрд руб. сальдированной прибыли в январе-августе 2024 года. Добыча угля, по данным Кемеровостата, продолжает оставаться самой убыточной отраслью, получив в январе-августе 2025 года 142,5 млрд руб. сальдированного убытка против 31,9 млрд руб. убытка за тот же период годом ранее.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Среди убыточных отраслей также оказались производство кокса, нефтепродуктов (19,8 млрд руб.) и электрооборудования (487 млн руб.), металлургия (480 млн руб.), выработка, передача и распределение электроэнергии (330 млн руб.), водоснабжение, водоотведение и обращение с отходами (309 млн руб.).

С прибылью отработали строительство (6,08 млрд руб.), оптовая и розничная торговля (5,9 млрд руб.), химическая промышленность (4,82 млрд руб.), производство готовых металлоизделий (2,15 млрд руб.) и строительных материалов (2,02 млрд руб.), деятельность профессиональная, научная и техническая (1,77 млрд руб.), пищевая промышленность (1,7 млрд руб.), транспортировка и хранение (977 млн руб.).

Игорь Лавренков, Кемерово