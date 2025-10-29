«Нет сомнений, что глобальное потепление сделало ураган "Мелисса" столь мощным»

Ураган «Мелисса», которому на днях была присвоена высшая 5-я категория, уже стал самым мощным ураганом этого года. Пройдя по Ямайке, он направился на Кубу. Ученые пытаются понять, почему тропический шторм так быстро набрал силу, и не исключают, что причиной могло стать глобальное изменение климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщина на улицах Санто-Доминго в Доминиканской Республике, 24 октября

Фото: Eddy Vittini / Reuters Женщина на улицах Санто-Доминго в Доминиканской Республике, 24 октября

Фото: Eddy Vittini / Reuters

Почему ураган «Мелисса» — один из самых сильных атлантических штормов за всю историю

Уже нет сомнений в том, что глобальное потепление сделало ураган «Мелисса» столь мощным. Потепление воды, которое способствовало его усилению, стало в 500–700 раз вероятнее из-за изменения климата. Тропические циклоны, подобные «Мелиссе», «питаются» теплой водой. Чем теплее поверхность моря, тем больше водяного пара образуется при движении штормов над ней. По мере того как влажный теплый воздух поднимается, водяной пар начинает конденсироваться, выделяя скрытое тепло. Это нагревает воздух и заставляет его подниматься выше, что приводит к еще большей конденсации и так далее. Это и есть источник энергии, питающий тропические циклоны.

Перед лицом неминуемого удара «Мелиссы» будьте бдительны, солидарны, дисциплинированны

Обращение председателя Национального совета обороны Мигеля Диас-Канеля Бермудеса: «Дорогие соотечественники на востоке Кубы, где Фидель справился с опасным ураганом "Флора" и научил нас, как защищать жизнь, которая важнее всего. Я призываю вас быть бдительными, проявить солидарность и не забывать о дисциплине перед лицом этой угрозы. Мы победим».

«Мелисса» вот-вот обрушится на кубинскую землю. До последней минуты остается надежда, что произойдет что-то «чудесное», что снизит ущерб; но цепляться за «может быть» — не лучшая стратегия, и не должно быть наивности. Это очень опасный ураган с разрушительными ветрами и интенсивными ливнями. Однако мы не тратили впустую время, занимаясь прогнозированием, реализацией планов эвакуации людей, находящихся в зоне риска, обеспечения ресурсов, безопасности медицинских учреждений, спасательных служб и подготовки гидротехнических сооружений к приему большого объема воды.

«Мелисса» оставила полосу разрушений

Сильный ветер обрушил волны и обильные дожди. В Монтего-Бей произошло сильное наводнение: улицы Харбор и Саут оказались под водой, пройти по ним невозможно. На других улицах повалены деревья, оборваны линии электропередачи, а это затрудняет движение даже для большегрузных автомобилей, которые используют для обследования территории.

Чрезвычайно опасный ураган «Мелисса» после Ямайки обрушился на Кубу

Ураган может усугубить и без того тяжелый экономический кризис на Кубе, который уже привел к длительным отключениям электроэнергии, дефициту топлива и продовольствия. «Предстоит проделать большую работу. Мы знаем, что ущерб будет огромным»,— заявил президент Кубы Диас-Канель в телевизионном обращении, заверив, что «никто не будет брошен, и для защиты жизни населения будут выделены все ресурсы». В то же время он призвал население не недооценивать мощь урагана «Мелисса», «самого сильного из когда-либо обрушивавшихся на территорию страны».

