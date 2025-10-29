ЯТЭК переходит на майнинг

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), принадлежащая Альберту Авдоляну, приостановила реализацию проекта «Якутский СПГ» мощностью 17,7 млн тонн. Вместо этого ЯТЭК решила монетизировать свои запасы газа за счет энергоемких проектов — центров обработки данных, майнинга и облачных вычислений. Приостановка реализации Якутского СПГ не стала неожиданностью: в прошлом году проект был внесен в SDN List, что для компании, не имевшей компетенций на рынке СПГ, сильно усложнило поставку оборудования, трейдинг и финансирование.

Якутская топливно-энергетическая компания Альберта Авдоляна заморозила проект строительства завода по сжижению газа «Якутский СПГ» мощностью 17,7 млн тонн, который планировалось построить на берегу Охотского моря. Об этом ЯТЭК сообщила 29 октября. «Компания сосредотачивается на новых направлениях монетизации газа, связанных с обеспечением энергией цифровых и высокотехнологичных производств»,— говорится в ее сообщении.

В феврале 2024 года входящее тогда в «А-Проперти» Альберта Авдоляна ООО «Глобалтэк», созданное для строительства Якутского СПГ, было внесено Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в SDN List. На тот момент проект находился на ранней стадии реализации.

Компания планировала создание СПГ-завода на базе месторождений Якутии, что потребовало бы строительства крайне дорогого трубопровода длиной 1,3 тыс. км из центральной Якутии до побережья Охотского моря. К тому же компания не обладала правом на экспорт СПГ. При этом сам СПГ-завод имел преимущество в расположении, так как проектировался вблизи азиатских рынков, что требовало бы меньшего флота газовозов.

Еще в марте 2025 года компания учитывала «Якутский СПГ» в своих материалах к выпуску облигаций. Отмечалось, что начало строительства запланировано на 2026–2030 годы, инвестиционная фаза продлится пять лет. Тогда отмечалось, что окончательное инвестиционное решение по проекту не принято, завершена стадия pre-FEED (предпроектные работы) совместно с нефтесервисной компанией TechnipFMC.

ЯТЭК сообщает, что остается добывающей компанией. Аудированные извлекаемые запасы природного газа компании выросли до 774,4 млрд кубометров (в 2024 году они оценивались в 635 млрд кубометров).

Обновленная стратегия ЯТЭК направлена на использование природного газа для создания энергоемких проектов — центров обработки данных, майнинга и облачных вычислений.

Компания сообщает, что самостоятельно не строит цифровые объекты и не управляет ими: реализация осуществляется партнерами, заинтересованными в долгосрочных поставках газа и развитии цифровой инфраструктуры в Якутии.

«На первом этапе партнеры приступили к строительству мощностей общей генерацией 200 МВт. В перспективе Якутия может стать крупнейшей площадкой для энергоемких цифровых проектов на Дальнем Востоке, что создает новые возможности для развития региона»,— сообщает ЯТЭК. Потенциальные поставки газа для внутреннего рынка и цифровых проектов компания оценивает в 7,6 млрд кубометров в год.

Независимый эксперт Александр Собко отмечает, что отказ от проекта «Якутский СПГ» нельзя назвать полной неожиданностью: даже исторически себестоимость СПГ в нем прогнозировалась слишком высокой из-за протяженного сухопутного газопровода до побережья.

После попадания в SDN List трудностей стало еще больше, добавляет эксперт, и для поставок оборудования в случае потенциального строительства, и для финансирования, и для возможной реализации СПГ. «В этих обстоятельствах решение выглядит логичным. Новый проект по монетизации столь крупных удаленных запасов газа с использованием новых подходов, безусловно, очень интересен для наблюдения, так как возможный успех открывает возможности для масштабирования, что очевидно актуально для нашей страны»,— добавляет он.

Татьяна Дятел