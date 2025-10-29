Региональный проект позволяет на Ставрополье бороться с дефицитом кадров

В Ставропольском крае идет реализация регионального проекта «Развитие сферы труда» национального проекта «Кадры». Мероприятия в рамках проекта позволяют обеспечить стабильной работой людей «серебряного возраста», мам с несовершеннолетними детьми и подростков. Меры направлены на снижение риска безработицы и дефицита кадров, включают профессиональную ориентацию, переподготовку, содействие трудоустройству и развитие гибких форм занятости.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс службой Правительства Ставропольского края Фото: предоставлено пресс службой Правительства Ставропольского края

По словам директора Кадрового центра Ставропольского края Виктории Полюбиной, здесь стремятся сделать рынок труда доступным для всех категорий граждан, в том числе, для людей старшего возраста. «Наш Кадровый центр не только помогает людям разных категорий подобрать подходящие вакансии, но и предоставляет возможность бесплатного обучения и переквалификации в востребованных сферах, — пояснила глава КЦ. — Работа ведется в рамках регионального проекта “Развитие сферы труда” нацпроекта “Кадры”. Комплекс мер позволяет нашим подопечным успешно вернуться к трудовой деятельности, приобрести необходимые навыки и обрести уверенность в себе».

Директор центра добавила, что среди пенсионеров наиболее востребованы такие профессии как водитель, гардеробщик, сторож и мастер чистоты. Большинство кандидатов «серебряного возраста» выбирают работу с неполной занятостью и гибким графиком, совмещая труд с личными делами. Региональный Кадровый центр организует подбор вакансий, бесплатное обучение и переквалификацию пенсионеров. Таким образом, с начала этого года новую работу в крае получили почти 80 пожилых людей.

А еще с начала 2025 года, в рамках регионального проекта, Кадровый центр Ставрополья трудоустроил 700 женщин с несовершеннолетними детьми. Это на 50 человек больше, чем годом ранее. Многим мамам это позволило вернуться к профессии после длительного перерыва, освоить новую специальность или обрести финансовую независимость без ущерба семье. К востребованным у такой категории специальностям относятся бухгалтеры, операторы ЭВМ, повара, учителя, экономисты и юрисконсульты. Мамы выбирают вакансии с гибким графиком, дистанционной или частичной занятостью. В крае сформирован пул работодателей, готовых предложить такие условия.

Проектный подход

Региональный проект «Развитие сферы труда» стал логическим продолжением программы «Развитие сферы труда и занятости населения», реализация которого в крае шла с 2019 года по сентябрь 2025-го. Бюджет — около 9 млрд руб. Из них порядка 1 млрд руб. выделены в этом году. Главной целью проекта было снижение безработицы до исторического минимума — 1,2%. Также среди задач проекта — стабилизация рынка труда, снижение социальной напряженности, поддержка различных категорий граждан, включая пенсионеров и мам. Меры проекта включают профессиональную ориентацию, переподготовку, содействие трудоустройству и развитие гибких форм занятости. Власти региона координируют работу министерств, администраций и кадровых центров.

Кроме пенсионеров и женщин с несовершеннолетними детьми регион уделяет внимание временному трудоустройству подростков. Так, в 2025 году такая возможность была реализована для 7 тыс. ставропольцев в возрастной категории 14-18 лет, благодаря краевым проектам и программам занятости. Принятые меры были направлены на формирование у молодежи трудовых навыков и удержание их в активной социальной среде, пояснили специалисты КЦ региона.

Ставка на развитие

1 сентября в Ставрополе открылся Центр инженерной подготовки. Более 50 студентов приступили к обучению по актуальным направлениям — инфокоммуникационные технологии и системы связи, электротехника и нанотехнологии, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Этот образовательный проект сочетает академическую подготовку и практику на базе промпредприятий. Для студентов это возможность совмещать учебу с работой, получать стипендии от завода, а после успешного завершения программы рассчитывать на трудоустройство.

В регионе идет работа над снижением дефицита инженерных и рабочих кадров. Так, в 2025 году на 3 тыс. человек выросло количество бюджетных мест в техникумах и колледжах. В школах открываются агроклассы, работа которых направлена на профориентацию учеников. Такой комплексный подход позволит утолить недостаток в представителях востребованных профессий.

Таким образом, нацпроект «Кадры» и региональный проект «Развитие сферы труда» успешно способствуют на Ставрополье развитию кадрового рынка, позволяют расширять возможности занятости и усиливать соцподдержку, способствуют трудоустройству пенсионеров, женщин с детьми и молодежи, повышению профессионального уровня кандидатов и в целом качества жизни.