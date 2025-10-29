В Челябинской области экс-контрактника осудили за убийство знакомой

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего военнослужащего по контракту, рядового запаса в убийстве знакомой (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в ночь на 5 июня этого года экс-военный выпивал со своей знакомой в ее квартире в Миассе. Во время конфликта он ударил местную жительницу кухонным ножом в шею. Пострадавшая получила повреждение гортани, пищевода, сонной артерии и яремной вены и скончалась на месте происшествия.

Бывшего контрактника также обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб. в пользу дочери погибшей и возместить затраты на похороны. Приговор в отношении рядового запаса не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска