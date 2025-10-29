На капремонт крыш в 76 домах Башкирии направят до 643 млн рублей

Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Башкирии 10 ноября на аукционе выберет подрядчика для замены кровли домов в пяти городах и девяти районах республики, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 643,1 млн руб., он будет оплачен за счет взносов собственников помещений.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До 26 декабря подрядчик должен отремонтировать крыши 76 домов в Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Сибае, Стерлитамаке, а также Белебеевском, Белорецком, Гафурийском, Давлекановском, Дюртюлинском, Стерлитамакском, Туймазинском, Уфимском и Чишминском районах.

Дороже всего обойдется ремонт крыши в девятиэтажном доме в Сибае (28,3 млн руб.), дешевле всего — в двухэтажке в Туймазинском районе (3 млн руб.).

На качество работ будет действовать пятилетняя гарантия.

Майя Иванова