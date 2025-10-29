«Россети Новосибирск» высадили более 1000 сосен

Ежегодно в рамках производственных программ «Россети Новосибирск» строят новые энергообъекты, в том числе на труднопроходимых участках с густой лесной растительностью, а также проводят расчистку трасс действующих линий электропередачи (ЛЭП). В процессе работ специалисты вынуждены убирать отдельно стоящие деревья или кустарники, попадающие в охранную зону ЛЭП, чтобы исключить повреждение проводов из-за падения веток и стволов.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Компания уделяет особое внимание сохранению экологического баланса региона. Поэтому, следуя принципам социальной ответственности, взамен обеспечивает высадку новых деревьев в порядке компенсационного лесовосстановления.

В конце октября такие мероприятия энергетики завершили на территории Тогучинского района Новосибирской области. В Коуракском лесничестве на участке площадью около 7 000 м2 были высажены сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Работы выполнены с соблюдением всех требований законодательства и экологических стандартов.

Масштаб проекта «Россети Новосибирск» существенный: на выделенном лесхозом участке размещено более тысячи молодых деревьев, для защиты которых создана минерализованная полоса по периметру. В течение ближайших лет специалисты будут проводить тщательный уход за посадками, и уже через восемь лет высаженные сосны достигнут средней высоты 1,3 метра.

Мероприятие стало важным этапом в реализации экологической политики компании при развитии электросетевого комплекса региона. Специалисты сетевой организации не только успешно обеспечивают электроэнергией все районы области, но и преумножают лесной фонд. Профессионализм энергетиков, их способность работать в сложных условиях и ответственный подход к экологии делают этот проект примером успешного сочетания технического прогресса и природоохранной деятельности.

Будущее региона зависит от подобных инициатив, которые позволяют развивать электросетевую инфраструктуру без ущерба для природы. «Россети Новосибирск» продолжают подтверждать свою приверженность принципам устойчивого развития и заботы об окружающей среде.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

АО «РЭС»