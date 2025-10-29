В Курултай Башкирии поступил законопроект о бюджете на следующий год

Первый заместитель министра финансов Башкирии Наталья Калугина передала в Курултай проект закона о бюджете республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, сообщает пресс-служба парламента.

Ожидается, что доходы бюджета в следующем году составят 314,2 млрд руб. (на 4,4 млрд руб. ниже ожидаемых поступлений в этом году), расходы — 336,7 млрд руб. (на 10,5 млрд руб. значений этого года). Таким образом, дефицит бюджета должен составить 22,5 млрд руб.

В ближайшие дни законопроект рассмотрит президиум Курултая, затем документы проанализируют комитеты, цитирует спикера парламента Константина Толкачева пресс-служба. Первое чтение проект должен пройти на ноябрьском пленарном заседании, которое назначено на 25 ноября.

Идэль Гумеров