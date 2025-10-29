Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре расчистили озера Старицы Дубовый Ерик в микрорайоне «Волгарь»

В Самаре завершили работы по расчистке озер Старицы Дубовый Ерик. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Фото: Маргарита Синкевич

За два года по областной госпрограмме расчистили более 16 га и убрали более 70 тыс. кубов донных отложений (примерно 2,2 тыс. самосвалов).

В министерстве уточняют, что в результате проведенных работ ушли заболоченность и запах тины. В озера вернулись уточки и рыбки. Кроме этого, разработан проект на расчистку второго этапа озерного комплекса.

Руфия Кутляева