Через SMS в соцсети: как бизнесу найти своего клиента в большом городе

В 2025 году предпринимателям в России стало сложнее находить покупателей. В РСПП отмечали, что снижение спроса на продукцию и услуги стало основным ограничением бизнеса для своей деятельности. Эта проблема актуальна и для компаний на Урале, где уже давно сохраняется высококонкурентная среда. В этих условиях особенно востребованными стали маркетинговые инструменты, с помощью которых можно вести работу с клиентами в разных каналах. Например, отобрать подходящую ЦА и провести для нее SMS-рассылку с персональными предложениями и скидками, а затем для этих же потенциальных клиентов запустить рекламную кампанию в поисковиках и соцсетях. Таким инструментом стал SMS-Таргет с функцией Digital-рекламы от мобильного оператора Т2.

SMS-Таргет – инструмент для проведения персонализированных и целевых SMS-рассылок для конкретных групп пользователей. Более 120 параметров для поиска целевой аудитории помогают найти клиентов, потенциально заинтересованных в том или ином продукте, услуге, акции. При этом в проведении рассылок используются исключительно обезличенные данные клиентов оператора. В 2025 году в сервис интегрировали функцию Digital-рекламы, с помощью которой можно переносить аудиторию из SMS-Таргета в рекламные кабинеты: Яндекс.Директ, VK Рекламу и MyTarget. В итоге с помощью одного инструмента можно выстраивать персонализированные рекламные кампании: сначала человек видит SMS с предложением о товаре, а затем видит аналогичное предложение в интернете.

На примере реальных кейсов уральского бизнеса покажем, как SMS-Таргет повысил эффективность рекламных кампаний в интернете.

Работа с нужной целевой аудиторией

Бизнес: застройщик, который занимается строительством и продажей квартир.

Задача: повысить число заявок на персональные консультации в офисе компании.

Аудитория рекламной кампании: люди в возрасте 23–40 лет, которые активно пользуются соцсетями и у которых есть дети дошкольного возраста.

Застройщик после анализа старых сделок выделил группу клиентов, которые чаще всего покупали у него квартиры, – семьи с детьми. Поэтому рассылку своих предложений компания решила провести для схожей аудитории. Подборку потенциальных клиентов удалось сформировать с помощью SMS-Таргета.

Итог: только за первую неделю бизнес получил более 100 откликов и заявок на персональные консультации. В сравнении с прошлыми рекламными кампаниями эффективность привлечения покупателей выросла на 25%.

Первые отклики спустя несколько часов

Бизнес: онлайн-курсы иностранных языков.

Задача: увеличить количество заявок на пробные занятия.

Аудитория рекламной кампании: уральцы в возрасте 30–65 лет, которые имеют высокий доход и любят путешествовать по миру.

Предприниматель подключил Digital-рекламу в период первой кампании в интернете. Возможностей для масштабной рекламы у него не было, поэтому он решил работать с аудиторией, сформированной с помощью SMS-Таргета. Ему было важно, чтобы предложение о пробном занятии дошло только до той аудитории, которая хочет изучать языки и уже слышала об этих курсах.

Итог: уже спустя несколько часов появились первые заявки на пробные занятия. Полностью закрыть учебные группы предпринимателю удалось за три недели.

Привлечение сотни покупателей за одну кампанию

Бизнес: производитель мебели для кухонь.

Задача: за короткий срок повысить количество заказов.

Аудитория рекламной кампании: люди в возрасте 30–45 лет, которые ранее интересовались покупкой или обустройством квартир.

Компании необходимо было срочно увеличить число заказов, поэтому она решила не только использовать SMS-Таргет, но и воспользоваться Digital-рекламой для показа предложений пользователям «ВКонтакте». Для максимальной эффективности важно было сформировать узкую ЦА рассылки.

Итог: сначала была проведена рассылка SMS, а затем ЦА увидела аналогичное предложение в соцсети. В итоге суммарная конверсия в переход составила около 10%, компания получила более 100 обращений, которые начал отрабатывать отдел продаж. Как итог, компания смогла за несколько недель несколько раз окупить затраты на рекламную кампанию.

Директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева:

– Рынок товаров и услуг на Урале всегда был высококонкурентным, а в последние годы в условиях возросших масштабов e-commerce борьба за покупателей усилилась. Закономерно выросла и значимость рекламы в интернете, и ее эффективность. Для малого и среднего бизнеса каждая кампания должна работать не только на узнаваемость, но и на прямое соприкосновение с брендом. В маркетинге есть правило «7 касаний» – взаимодействий с брендом через разные каналы, после которых клиент решается на покупку. Практика показывает, что для успешной сделки «касаний» может быть меньше, если они качественные. Так мы увидели важность функции Digital-рекламы на базе SMS-Таргета. Наш инструмент интегрирован с big data (большие данные), поэтому мы можем формировать наиболее подходящую аудиторию для рассылок предложений бизнеса. И с этой же аудиторией предприниматели теперь могут взаимодействовать в интернете.

