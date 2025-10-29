Росгвардия задержала двух грабителей пункта Wildberries в Екатеринбурге

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух ранее судимых мужчин, которые подозреваются в грабеже имущества одного из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Грабеж произошел 28 октября. Двое мужчин 2002 и 2003 года рождения зашли в ПВЗ, предъявили неоплаченный код заказа, потом один из них перепрыгнул через прилавок и похитил рабочий ноутбук. Затем грабители сбежали. Их оперативно задержали оперативники Росгвардии и передали в УМВД по Екатеринбургу.

Ранее они были судимы по ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), ст. 162 УК РФ (разбой), ст.159 УК РФ (мошенничество). Теперь в отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ (грабеж)

Артем Путилов