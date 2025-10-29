Урожайность зерновых в Челябинской области выросла на 23% в 2025 году

На 27 октября аграрии Челябинской области собрали почти 2,3 млн т зерна в бункерном весе. В этом году урожайность зерновых культур в среднем на 23% больше показателя прошлого года. Об этом доложил губернатор Алексей Текслер на совете при полпреде президента России в УрФО, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас фермеры полностью обмолотили зерновые и зернобобовые культуры. Годовой урожай такого сырья уже на протяжении четырех лет превышает 2 млн т. Это историческое достижение, подчеркивают в пресс-службе правительства. Кроме того, в 2025 году отмечается рекордный урожай масличных культур и увеличение производства картофеля и овощей.

Виталина Ярховска