Для капитального ремонта городской контактной сети наземного электротранспорта Казани требуется около 6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

На ремонт контактной сети электротранспорта Казани необходимо 6 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

За последние две недели предприятие «Метроэлектротранс» заменило более 1,8 км контактного провода на маршрутах города, включая улицы Краснококшайскую, Чистопольскую, Камалеева, Ершова, Дементьева, Декабристов, Ямашева и Зорге. Ежедневно специалисты восстанавливают кабельные линии питания и контактную сеть, которые вышли из строя.

В настоящее время необходим капитальный ремонт 131 км контактной сети, 35 км кабельных линий и четырех тяговых подстанций.

Анна Кайдалова