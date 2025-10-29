Астраханец получил выплату за ранение на СВО только после вмешательства надзора

Прокуратура Астраханской области помогла военнослужащему получить 500 тыс. руб. за ранение, полученное в ходе специальной военной операции.

В декабре 2022 года житель Астрахани подписал контракт с Министерством обороны РФ на три года. В мае 2025 года он получил ранение. В августе он подал заявление в Центр социальной поддержки Енотаевского района о выплате компенсации, но ему отказали из-за отсутствия документов.

После вмешательства прокуратуры и военной прокуратуры гарнизона необходимые документы были собраны и переданы в уполномоченный орган. В результате военнослужащему выплатили 500 тыс. руб.

Никита Маркелов