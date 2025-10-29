В Саратове пограничники смогут получать выплату при трудоустройстве на завод

Больше молодых специалистов, которые устроились на промышленные предприятия, смогут рассчитывать на меры поддержки, если они защищали приграничные территории России. С такой инициативой в областную думу обратился прокурор региона Сергей Филипенко.

«На федеральном уровне приняли целый ряд актов, которые закрепляют меры поддержки как для самих участников, так и для членов их семей»,— напомнила на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Саратовской области Анастасия Соболевская. «Федеральный законодатель четко определил, что государственная поддержка должна распространяться не только на граждан, которые выполняют задачи на территории Украины и новых субъектов Российской Федерации, но и на граждан, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России во время вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях. Эта позиция уже отражена в актах правительства области»,— сказала прокурор.

Однако действующая редакция закона Саратовской области «О государственной поддержке кадрового потенциала промышленного комплекса Саратовской области», которая предусматривает единовременную денежную выплату молодому специалисту, устроившемуся на промышленное предприятие либо на момент выдачи диплома, либо в течение 9 месяцев со дня его получения, закрепляет, что срок, в который нужно устроиться на работу и обратиться за мерой поддержки, прерывается только на время участия в СВО на территории Украины и новых субъектов Российской Федерации. В прокуратуре считают, что это необоснованно ограничивает тех, кто выполняет не менее важные задачи, с таким же уровнем риска, но на приграничных территориях, в частности в Курской области.

Законопроект дополняет перечень категорий граждан и устраняет это неравенство. Он закрепляет равные права на меры социальной поддержки для всех участников СВО.

Этот законопроект направили на предварительное согласование, его поддержал губернатор области. Депутаты также его поддержали и рекомендовали принять на заседании областной думы в первом и втором чтениях.

Татьяна Смирнова