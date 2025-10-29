В Оренбуржье вынесли приговор жителю за хищение 101 розы из цветочного магазина

Октябрьский районный суд Орска вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) в отношении 27-летнего местного жителя. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По версии следствия и суда, в августе подсудимый решил приобрести букет из 101 розы в цветочном киоске возле Центрального парка, чтобы впечатлить свою девушку. Продавец сообщила ему, что для создания композиции требуется время и предоплата в размере одной тыс. руб. Мужчина передал предоплату флористу и пришел за букетом через некоторое время.

Получив цветы, мужчина выбежал из павильона и скрылся. Он не оплатил оставшиеся деньги в размере свыше 27 тыс. руб.

Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ на один год с удержанием 5% заработка в доход государства. Причиненный ущерб был возмещен в рамках расследования.

Руфия Кутляева