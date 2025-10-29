Бюджет ТФОМС Татарстана на 2026 год запланирован в размере 100,1 млрд рублей

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Татарстана на 2026 год запланирован в размере 100,1 млрд руб. На 2027 год доходы и расходы ТФОМС прогнозируются на уровне 107 млрд руб., на 2028 год — 111,8 млрд руб. Об этом сообщила директор ТФОМС Татарстана Алсу Мифтахова на заседании Госсовета республики.

Основной источник доходов ТФОМС — субвенция из федерального фонда ОМС, которая в 2026 году составит 87 млрд руб., что на 6,3 млрд руб. больше, чем в 2025 году. Расчет произведен на 3,8 млн застрахованных лиц. Поступления за медицинскую помощь жителям других регионов ожидаются в объеме 1,2 млрд руб. Межбюджетные трансферты из бюджета Татарстана составят 11,9 млрд руб.

С 2026 года в программу ОМС войдут новые виды медпомощи: вакцинация от пневмококка для лиц старше 65 лет с тремя и более хроническими неинфекционными заболеваниями, дистанционное наблюдение за пациентами с гипертонией и диабетом, пренатальное тестирование беременных и трансплантация почки.

Финансирование онкологической помощи увеличится на 838 млн руб. и составит 8,5 млрд руб. Нормативы по ЭКО повысятся на 15%. Расходы на лечение жителей Татарстана в других регионах прогнозируются в размере 2 млрд руб.

На мероприятия, не входящие в базовую программу ОМС, предусмотрено 11,9 млрд руб. из бюджета республики. Из них на лечение социально значимых заболеваний направят 7,8 млрд руб., на высокотехнологичную медпомощь — 3,2 млрд руб., на паллиативную помощь — 700,6 млн руб., на льготное зубопротезирование — 177,5 млн руб.

Анар Зейналов