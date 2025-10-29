ЧМЗ приступил к промышленному производству оксинитрата циркония

Чепецкий механический завод (ЧМЗ, входит в контур управления топливной компании Росатома «ТВЭЛ») запустил промышленный участок по изготовлению порошка оксинитрата циркония для нефтехимии. Об этом сообщает пресс-служба глазовского предприятия.

Фото: пресс-слуба ЧМЗ

Оксинитрат циркония является одним из основных компонентов катализаторов, используемых в нефтепереработке для повышения качества и экологичности моторного топлива. Первая партия продукции уже поставлена отечественному производителю.

В пресс-службе предприятия изданию «Интерфакс» уточнили, что, по оценке экспертов, новая производственная линия способна удовлетворить 15% потребностей российской нефтехимии. При этом на сегодняшний день российские производители вынуждено используют импортные прекурсоры.

По предварительной оценке, потенциальный объем российского рынка оксинитрата циркония к 2027 году вырастет в 3,5 раза и достигнет более 70 т.