Глава СКР затребовал доклад о разбитых дорогах в Оренбуржье, где инвалид пострадал в ДТП

Жительница Оренбуржья пожаловалась председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на неудовлетворительное состояние дорог в поселке Первомайском Оренбургской области. В связи с этим глава ведомства затребовал доклад о ситуации. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В обращении говорится, что на улице Ковалева отсутствуют тротуары, дорожная разметка, знаки и освещение. В октябре водитель такси сбил родственника заявительницы и ее 15-летнего сына-инвалида, передвигавшихся по обочине. Мальчик получил ушибы, а его дядя был госпитализирован с переломами.

Также сообщается, что единственный мост через железнодорожные пути на территории села не оборудован пандусами. Женщина неоднократно обращалась в различные инстанции, но безуспешно.

В связи с этим СУ СКР по Оренбургской области организовало две процессуальные проверки. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следствия Дмитрию Ибраеву представить доклад о ходе и результатах расследования.

Георгий Портнов