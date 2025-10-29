В Копейске проходит прощание с погибшими во время взрыва работниками завода

В мемориальном зале в Копейске 29 октября проходит прощание с работниками, погибшими во время взрыва на одном из промышленных предприятий города.

По данным собрания депутатов городского округа, назначены похороны Максима Кипенского, Ольги Толкачевой и Веры Никулимовой. Погибших похоронят на кладбище поселка Горняк, где позднее создадут аллею памяти и установят стелу.

Проститься пришли родственники погибших, сотрудники завода, чиновники. Заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов произнес речь.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел поздним вечером 22 октября. На сегодняшний день известно о 23 жертвах. Найдены тела 13 работников. Разбор завалов продолжается. Пострадали 29 человек. В управлении СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело. По версии следствия, взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее заявлял, что происшествие не связано с атаками беспилотников.

