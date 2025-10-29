За участие в экстремистском сообществе в Новосибирске осудят пятерых подростков

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело в отношении организатора экстремистского сообщества и пяти подростков, которые вошли в состав запрещенного движения. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2024 года 18-летний новосибирец создал и возглавил экстремистское сообщество, распределив в нем обязанности среди несовершеннолетних. Для распространения своей идеологии в одном из мессенджеров злоумышленник разместил публикацию, «содержащую публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В октябре того же года члены экстремистского сообщества напали на двух приезжих.

Фигурантам дела в зависимости от роли вменяют в вину организацию экстремистского сообщества (ч. 1 и 2 ст. 282.1), хулиганство (ч. 2 ст.213 УК РФ), причинение тяжкого и среднего вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ, ч.2 ст. 112 УК РФ), публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и кражу (ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ).

Александра Стрелкова