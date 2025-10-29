Нижегородский минобр выбрал получателей грантов среди молодых ученых в 2025 году
Минобразования Нижегородской области 28 октября утвердило приказ о предоставлении грантов молодым ученым в 2025 году. Между 19 победителями распределили 18 млн руб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Среди победивших проектов — «бионический протез верхних конечностей с нейросетевым управлением и обучающим симулятором», «разработка систем управления энергоустановками на водородных топливных элементах для БПЛА», «разработка высокоэффективной биотехнологии для очистки возвратных вод», «сверхбыстрый твердофазный синтез титаната стронция под воздействием мощного СВЧ излучения».