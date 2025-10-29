Нижегородский минобр выбрал получателей грантов среди молодых ученых в 2025 году

Минобразования Нижегородской области 28 октября утвердило приказ о предоставлении грантов молодым ученым в 2025 году. Между 19 победителями распределили 18 млн руб.

Среди победивших проектов — «бионический протез верхних конечностей с нейросетевым управлением и обучающим симулятором», «разработка систем управления энергоустановками на водородных топливных элементах для БПЛА», «разработка высокоэффективной биотехнологии для очистки возвратных вод», «сверхбыстрый твердофазный синтез титаната стронция под воздействием мощного СВЧ излучения».

Галина Шамберина