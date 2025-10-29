«Цифра брокер» назван одним из лучших маркет-мейкеров рынка драгметаллов

На ежегодном MOEX Precious Metals Event, организованном Московской биржей, «Цифра брокер» получил престижную награду — «Флагман маркет-мейкинга рынка драгоценных металлов».

Фото: Предоставлено ООО «Цифра брокер»

Биржа отметила вклад компании в развитие торгов, особенно на рынке золота, где «Цифра брокер» стабильно удерживает позиции одного из ключевых участников.

Основная функция маркет-мейкера – обеспечивать ликвидность торгов, предоставлять возможность оперативной покупки активов без больших потерь, устранять дисбаланс спроса и предложения.

«Цифра брокер» занимает лидирующие позиции по торговому обороту на рынке драгоценных металлов, с квартальным объемом торгов более 4,9 млрд рублей. Благодаря работе компании тысячи трейдеров получают возможность инвестировать в драгметаллы по лучшим ценам.

«Технологическое развитие, безукоризненная работа алгоритмов и качественное управление позицией позволили «Цифра Брокер» получить престижную награду — «Флагман маркет-мейкинга рынка драгоценных металлов»,— отметил директор департамента торговых операций «Цифра брокер» Владимир Шумаков.

Инвестиционная компания «Цифра брокер» работает с 2011 года и насчитывает более 40 офисов по всей России. Компания входит в ТОП-10 крупнейших российских брокеров, имеет лицензии Банка России на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Помимо стандартных услуг есть широкая линейка инструментов для квалифицированных инвесторов, в том числе уникальная возможность выхода на биржу Astana International Exchange (AIX, Казахстан).

ООО «Цифра брокер»