На 3,5% ниже: ПСБ принимает заявки на льготное кредитование ярославского бизнеса

ПСБ кредитует ярославский бизнес по сниженной процентной ставке* в рамках программы ЦБ и Минэкономразвития. Льготные условия доступны промышленным предприятиям среднего и малого бизнеса, а также микрокомпаниям, которые планируют вложить инвестиции в строительство, обновление помещений, покупку оборудования, техническое перевооружение производства.

Фото: Ъ-Ярославль

По условиям программы, ярославские бизнесмены могут рассчитывать на процентную ставку ниже ставки ЦБ на 3,5%. Кроме того, в случае снижения ключевой ставки, ПСБ дополнительно улучшит условия по всем выданным кредитам пропорционально изменениям рынка.

Предприятия среднего бизнеса могут получить финансирование до 500 млн рублей, а малые компании и индивидуальные предприниматели — до 200 млн рублей в общей сложности на 10 лет, из них ближайшие 5 лет льготные условия будут сохраняться.

Инвестиционное финансирование по программе доступно компаниям, которые входят в государственный перечень приоритетных отраслей. Среди них — предприятия пищевой промышленности, изготовители одежды и изделий из текстиля, кожи, производители мебели, лекарственных средств, полиграфии, автомобилей, компьютеров, электрооборудования, небольшим пекарни, отели и гостиницы, научные центры и т.п.

«В ПСБ финансирование по сниженным ставкам доступно значительному количеству ярославских компаний, которые сегодня составляют основу экономики региона. Эта программа поможет предприятиям масштабировать свой бизнес, улучшить техническую базу и качество продукции. Мы уделяем большое внимание работе с клиентами из сегмента МСБ, предоставляя всесторонний консалтинг, технологичные инструменты и качественный сервис для эффективного управления компанией. Кроме того, в ПСБ каждого клиента в рамках льготной программы ждут индивидуальные условия»,— прокомментировала Анна Можейко, заместитель управляющего ПСБ в Ярославле.

Подробную консультацию по льготному кредитованию можно получить в офисе ПСБ: Ярославль, ул. Рыбинская, 46, а также по телефону: 8(4852)67-18-64.

*Программа ПСБ и Минэкономразвития России, Корпорации МСП и Банка России предоставляют льготное кредитование субъектов МСП по Решению о порядке предоставления субсидии от 20 января 2025 г. № 25-60302-02036-Р. Кредитование производится на инвестиционные цели: создание и (или) приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации).Льготный срок кредитования — до 5 лет, общий срок кредитования — до 10 лет. Лимит до 200 млн рублей доступен для категории «микропредприятие» и «малое предприятие», до 500 млн рублей — для категории «среднее предприятие».Процентная ставка зависит от ключевой ставки Центробанка и рассчитывается: ключевая ставка, уменьшенная на 3,5% (при значении ключевой ставки ЦБ более 12%). Ключевая ставка, уменьшенная на 2,5% (но не менее 3% при значении ключевой ставки 12% и менее).Подробные сведения о продукте https://www.psbank.ru/business/loans/subsidy, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 29.10.2025. ПАО «Банк ПСБ», Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года.

