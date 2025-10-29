В Октябрьском начнут платить от 50 до 100 тыс. рублей за привлечение контрактников на СВО

Дума Октябрьского округа утвердила размеры единовременных выплат для граждан, содействующих привлечению контрактников для участия в Специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Размер выплаты зависит от места регистрации привлеченного контрактника: 50 тыс. руб.— если он зарегистрирован в Пермском крае; 100 тыс. руб.— если доброволец из другого субъекта РФ.

Выплаты будут производиться из средств резервного фонда администрации округа. Решение вступает в силу со дня обнародования, но не ранее 1 ноября 2025 года, и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Аналогичные меры поддержки действуют в Перми, Пермском, Лысьвенском, Чердынском, Гайнском, Осинском, Чернушинском и Соликамском округах.