Сегодня в Татарстане избрали 11 новых мировых судей. Кандидатов представил председатель Верховного суда республики Азат Гильмутдинов на заседании Госсовета Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане избрали 11 мировых судей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Татарстане избрали 11 мировых судей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сроком на три года назначены Адель Фаттахов (судебный участок № 1 по Агрызскому району), Гульназ Азнабаева (судебный участок №5 по Альметьевскому району), Елена Титова (судебный участок №1 по Чистопольскому району), Лейсан Шакирова (судебный участок №7 по Нижнекамскому району), Рустем Гайнутдинов (судебный участок №1 по Буинскому району), Татьяна Чапова (судебный участок №7 по Альметьевскому району) и Энжэ Сибгатуллина (судебный участок №3 по Вахитовскому району Казани).

Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Арсений Амиров (судебный участок № 10 по Ново-Савиновскому району Казани), Зульфия Низамиева (судебный участок №2 по Азнакаевскому району), Любовь Кобленц (судебный участок №2 по Альметьевскому району) и Руслан Гайсин (судебный участок №3 по Заинскому району),

Все претенденты прошли проверку и соответствуют требованиям должности.

Анна Кайдалова