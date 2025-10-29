Россельхознадзор запретил ввоз в Новосибирск 142 тонн винограда из Узбекистана
В октябре специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз и дальнейшую реализацию в Новосибирске 142 т винограда. Продукция из Узбекистана была заражена повиликой, сообщили в Сибирском межрегиональном управлении надзорного ведомства.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Всего в течение месяца зафиксировано семь случаев выявления в партиях винограда карантинного для РФ объекта — повилики.
Как отметили в Россельхознадзоре, повилика оказывает негативное влияние на продуктивность культурных растений и может привести к полной их гибели.
Собственники запрещенного к ввозу товара получили предписания о возврате зараженной продукции.