Россельхознадзор запретил ввоз в Новосибирск 142 тонн винограда из Узбекистана

В октябре специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз и дальнейшую реализацию в Новосибирске 142 т винограда. Продукция из Узбекистана была заражена повиликой, сообщили в Сибирском межрегиональном управлении надзорного ведомства.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего в течение месяца зафиксировано семь случаев выявления в партиях винограда карантинного для РФ объекта — повилики.

Как отметили в Россельхознадзоре, повилика оказывает негативное влияние на продуктивность культурных растений и может привести к полной их гибели.

Собственники запрещенного к ввозу товара получили предписания о возврате зараженной продукции.

Михаил Кичанов

