ЦБ РФ работает над урегулированием рынка рассрочки при покупке жилья
Банк России работает над тем, чтобы регулировать рынок рассрочки при покупке жилья. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что это необходимо для защиты прав потребителя в подобных сделках.
«Хорошо, что у покупателя в рассрочку появляется защита прав, и этот пробел в законодательстве наконец закрыт, но нам нужно урегулировать и покупку в рассрочку жилья. Мы вместе с правительством здесь работаем, и, надеюсь, также будут надежно защищены права потребителя»,— сказала госпожа Набиуллина на правительственном часе (цитата по ТАСС).
Инициативу по регулированию рассрочки выдвинули в ЦБ два года назад. В июле 2024 года Банк России предложил свой подход к защите пользователей этой услуги, писали «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Там отметили, что у клиента нет информации обо всех условиях договора, размере возможной переплаты и стоимости услуг. Клиент также может не знать об условиях реструктуризации и высоких штрафах за просрочку.