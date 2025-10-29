Ярославский хореограф отдала мошенникам 1 млн рублей

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве из-за обмана хореографа. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации полиции, хореографу написал неизвестный, представившийся сотрудником студии, и сообщил о проверке личных данных работников. Затем ей пришла ссылка, по которой нужно было перейти и нажать на слово «бот».

После этого жительницу города другой неизвестный, представившийся сотрудником спецслужб, уведомил о передаче ее данных мошенникам. Для избежания негативных последствий он посоветовал перевести деньги на «безопасный счет». Жительница Ярославля не усомнилась в словах звонившего и перевела 1 млн руб. по названным реквизитам.

Алла Чижова