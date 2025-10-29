Приставы остановили работы на горной выработке калийного предприятия
Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю приостановили ведение горных работ на опасном производственном участке калийного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным сайта Березниковского суда, речь идет про ООО «ЕвроХим-УКК» («ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»).
Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.
Ранее Ростехнадзор установил, что на участке, где осуществляется отбойка горной массы, используется тип крепления кровли, не обеспечивающий устойчивость горных выработок. В связи с этим, на всем пути обследования были выявлены обрушения, вывалы горных пород и трещины, разрушающие целики. Суд признал промышленное предприятие виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и постановил на 30 суток приостановить ведение горных работ проблемном участке.
Для исполнения решения суда приставы спустились под землю к горной выработке. За лентой «проход запрещен» они зафиксировали отсутствие оборудования и производственных процессов. Представителю предприятия были вручены процессуальные документы, в том числе предупреждения об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Основная деятельность рудника продолжится в обычном режиме.