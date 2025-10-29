Агропромышленный комплекс Башкирии увеличил производство на 5%

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Башкирии за девять месяцев достиг 191,6 млрд руб. в стоимостном выражении, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 5,3%.

По словам министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, сельскохозяйственные организации увеличили выпуск на 13% (до 83,8 млрд руб.). На фермерские хозяйства приходится 21 млрд руб.

В растениеводстве рост превысил 11%, в животноводстве — 1,6%.

Рост производства в растениеводстве объясняется увеличением урожайности зерновых и зернобобовых, масличных культур. В этом году валовый сбор зерна составил около 3,8 млн тонн в бункерном весе, это на 14% больше, чем в прошлом году. В животноводстве производство яиц за январь-сентябрь увеличилось до 704,9 млн штук, что больше аналогичного периода прошлого года на 381,1 млн штук (в 2,2 раза).

Майя Иванова