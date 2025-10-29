Охраняемые парки Ямала в этом году посетили свыше 7 тыс. туристов

В этом году более 7 тыс. человек посетили особо охраняемые природные территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в правительстве региона. Наибольший интерес вызвал природный парк «Ингилор», который с января по октябрь привлек более 6,8 тыс. посетителей. За ним следуют заказники «Полуйский» и «Сынско-Войкарский».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В «Ингилоре» и других охранных зонах Ямала проходят волонтерские миссии по сохранению природы. Волонтеры участвовали в экспедициях по очистке заказника «Надымский» и турмаршрута «Большая Ямальская тропа» в «Ингилоре». Там они установили арт-объект в виде мамонта и мамонтенка на возвышенности у озера Большая Хадатаеганлор.

Всего в ЯНАО расположено 15 особо охраняемых природных территорий, зарегистрировано 153 вида животных, растений и грибов, которые занесены в Красную книгу Ямала и находятся под особой защитой. В прошлом году более 5 тыс. туристов посетили ямальские заказники и заповедники.

Ирина Пичурина