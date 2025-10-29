КЭАЗ получил статус лидера и высшую оценку в ЭКГ-рейтинге

Курский электроаппаратный завод вошёл в число 30 лучших компаний России по версии ЭКГ-рейтинга, получив высшую оценку — уровень ААА (114 баллов).

Фото: КЭАЗ

ЭКГ-рейтинг оценивает деловую репутацию более 7 млн российских компаний и индивидуальных предпринимателей по критериям экологической, социальной и государственной ответственности.

«КЭАЗ разделяет ответственность за устойчивое развитие промышленности и региона присутствия, — отметил председатель совета директоров КЭАЗ Андрей Канунников. — Совместно с властями Курской области мы реализуем проекты в сфере образования, городской среды, культуры и социальной поддержки».

Фото: КЭАЗ

КЭАЗ выстраивает образовательную траекторию «школа — вуз — предприятие». Ежегодно на заводе проходят практику около 150 студентов, из которых 30% получают постоянную работу. При поддержке компании в лицее № 1 Курска действует инженерный класс, где школьники осваивают технические профессии.

На предприятии внедрена система 3+2: студенты три дня работают и два дня учатся. Сегодня в подразделениях КЭАЗ трудоустроены 54 студента.

Фото: КЭАЗ

В рамках Электротехнического кластера Курской области, созданного в 2024 году, КЭАЗ развивает партнёрство с ведущими техническими вузами — МЭИ и ЛЭТИ, формируя специалистов, востребованных на федеральном уровне.

Совместно с МЭИ разработан учебно-исследовательский стенд для изучения тепловых процессов в электроприборах, а также планируется создание новой лаборатории на кафедре автоматизированного электропривода.

Фото: КЭАЗ

Аналогичную лабораторию в 2025–26 гг. планируется реализовать и с ЛЭТИ. Также в рамках партнерства с вузом появится Центр инженерных разработок и Национальный испытательный центр низковольтного оборудования.

В 2025 году стратегия устойчивого развития КЭАЗ отмечена сразу несколькими наградами. Компания стала победителем премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2025» за разработку композитного материала KEAZIT из вторсырья, а также удостоена главной промышленной награды страны — премии «Индустрия» за разработку автоматических выключателей OptiMat D с уровнем локализации 96%.

АО «КЭАЗ» ИНН 4629003691