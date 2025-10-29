Расходы на нацбезопасность в Татарстане в 2026 году составят 4,1 млрд

В Татарстане расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2026 году составят 4,1 млрд руб. Об этом на заседании Госсовета Татарстана сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов.

Из этой суммы 3 млрд руб. выделят из бюджета Татарстана. В 2027 году расходы на национальную безопасность составят 4,5 млрд, из которых 3,2 млрд предоставят из бюджета республики, а в 2028 году — 4,8 млрд руб. (3,4 млрд из бюджета Татарстана).

На национальную оборону планируется направить по 60 млн руб. в 2026 году, 70 млн в 2027-м и 80 млн руб. в 2028 году.

Расходы на общегосударственные вопросы в 2026 году составят 72,4 млрд руб. по консолидированному бюджету, из них 61,1 млрд — средства бюджета республики. В 2027 году эти показатели составят 75,5 и 64,6 млрд руб. соответственно, в 2028 году — 80,2 и 68,5 млрд руб. В эту категорию входят расходы резервных фондов, содержание органов управления, учреждений науки, мировых судей, госкомитета по архивному делу, а также гранты муниципальным образованиям и централизованные средства по отдельным направлениям.

Анна Кайдалова