В Курганской городской думе избрали нового председателя

Председателем Курганской городской думы стала Любовь Силантьева. Информация об этом появилась на сайте гордумы. Ранее она занимала эту должность в качестве исполняющей обязанности. Нового председателя избрали на заседании 29 октября.

Любовь Силантьева по образованию педагог. С 1990 года по настоящее время она занимала различные должности в школах Кургана, поработав учителем и директором. На сегодняшний день Любовь Силантьева возглавляет среднюю общеобразовательную школу №7.

Бывший председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров ушел в отставку в сентябре этого года в связи с избранием в областную думу. Он занимал эту должность с 2019 года.

Ольга Воробьева