Мы развиваем технологии, чтобы делать мир безопаснее

Презентация работы автоматической системы пожаротушения «Торнами», разработанной инженерами Новосибирского завода противопожарного оборудования, стала важным событием осени 2025 года на научно-практической конференции холдинга СУЭК.

Оборудование НЗПО размещено на БелАзе СУЭК

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «НЗПО»

Создание эффективной системы пожаротушения для автотранспортных средств, в связи с уходом с российского рынка иностранных поставщиков, оставалось открытым вопросом. Традиционные методы, в основе своей использующие порошковое пожаротушение, не решали эту задачу в полной мере.

Конструктор НЗПО рассказывает о Торнами посетителю выставки

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «НЗПО»

«Торнами» — является более совершенным технологическим решением: эта система предназначена для раннего выявления возгораний и быстрой локализации огня в опасных зонах — на тяжелом транспорте. Впервые произведенная в России компактная автоматическая система пожаротушения для транспортных средств сочетает алгоритмы точного обнаружения возгорания, комбинацию газового, порошкового пожаротушения и применения тонкораспыленной воды для наилучшего эффекта тушения.


В рамках демонстрационного испытания на примере карьерного самосвала БелАЗ эксперты подробно рассказали о комплексной защите основных зон транспортных средств: двигателя, моторного отсека и шкафа пускорегулирующей аппаратуры.

Кроме того, автоматика системы поддерживает связь с центральным пультом управления и передает данные системе диспетчеризации карьера, что позволяет своевременно получать сигналы тревоги, перегруппировывать технику и избегать серьезных материальных потерь.

В ходе испытаний представители карьеров подтвердили высокое качество и надежность оборудования, выпускаемого НЗПО.

Руководители подразделений крупных шахт согласились, что сталкивались с проблемами переоснащения парка и адаптации техники к современным требованиям пожарной безопасности, но теперь уверены, что система «Торнами» способна закрыть многие наболевшие вопросы. Ведь передовые технологии и постоянное совершенствование существующих решений определяют востребованность продукта и успех компании, ставшей символом надежного поставщика качественных систем пожаротушения, чье производство организовано на высоком профессиональном уровне и контролируется специалистами с многолетним стажем работы.

Главный конструктор НЗПО участвует в монтаже МУПТВ Торнами

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «НЗПО»

НЗПО начал свою деятельность в 2001 году и за четверть века прошел путь от регионального производителя до одного из технологических лидеров рынка пожаротушения. Компания реализует полный цикл производства оборудования для пожаротушения — от проектирования до изготовления продукции, обеспечивая постоянное обновление ассортимента и адаптацию продукции под нужды конкретных заказчиков.

Модули МПП Гранат для защиты заднего моста монтирует директор НЗПО по инновациям

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «НЗПО»

Примером успешного сотрудничества служит размещение оборудования НЗПО на технике крупного угольного холдинга СУЭК, партнерство с розничной сетью X5, защита госархивов, медицинских клиник, центров обработки данных и тысяч других объектов.

Команда НЗПО представляет Торнами на выставке

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «НЗПО»

