Мы развиваем технологии, чтобы делать мир безопаснее

Презентация работы автоматической системы пожаротушения «Торнами», разработанной инженерами Новосибирского завода противопожарного оборудования, стала важным событием осени 2025 года на научно-практической конференции холдинга СУЭК.

Оборудование НЗПО размещено на БелАзе СУЭК

Создание эффективной системы пожаротушения для автотранспортных средств, в связи с уходом с российского рынка иностранных поставщиков, оставалось открытым вопросом. Традиционные методы, в основе своей использующие порошковое пожаротушение, не решали эту задачу в полной мере.

Конструктор НЗПО рассказывает о Торнами посетителю выставки

«Торнами» — является более совершенным технологическим решением: эта система предназначена для раннего выявления возгораний и быстрой локализации огня в опасных зонах — на тяжелом транспорте. Впервые произведенная в России компактная автоматическая система пожаротушения для транспортных средств сочетает алгоритмы точного обнаружения возгорания, комбинацию газового, порошкового пожаротушения и применения тонкораспыленной воды для наилучшего эффекта тушения.

В рамках демонстрационного испытания на примере карьерного самосвала БелАЗ эксперты подробно рассказали о комплексной защите основных зон транспортных средств: двигателя, моторного отсека и шкафа пускорегулирующей аппаратуры.

Кроме того, автоматика системы поддерживает связь с центральным пультом управления и передает данные системе диспетчеризации карьера, что позволяет своевременно получать сигналы тревоги, перегруппировывать технику и избегать серьезных материальных потерь.

В ходе испытаний представители карьеров подтвердили высокое качество и надежность оборудования, выпускаемого НЗПО.

Руководители подразделений крупных шахт согласились, что сталкивались с проблемами переоснащения парка и адаптации техники к современным требованиям пожарной безопасности, но теперь уверены, что система «Торнами» способна закрыть многие наболевшие вопросы. Ведь передовые технологии и постоянное совершенствование существующих решений определяют востребованность продукта и успех компании, ставшей символом надежного поставщика качественных систем пожаротушения, чье производство организовано на высоком профессиональном уровне и контролируется специалистами с многолетним стажем работы.

Главный конструктор НЗПО участвует в монтаже МУПТВ Торнами

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «НЗПО» Главный конструктор НЗПО участвует в монтаже МУПТВ Торнами

НЗПО начал свою деятельность в 2001 году и за четверть века прошел путь от регионального производителя до одного из технологических лидеров рынка пожаротушения. Компания реализует полный цикл производства оборудования для пожаротушения — от проектирования до изготовления продукции, обеспечивая постоянное обновление ассортимента и адаптацию продукции под нужды конкретных заказчиков.

Модули МПП Гранат для защиты заднего моста монтирует директор НЗПО по инновациям

Примером успешного сотрудничества служит размещение оборудования НЗПО на технике крупного угольного холдинга СУЭК, партнерство с розничной сетью X5, защита госархивов, медицинских клиник, центров обработки данных и тысяч других объектов.

Команда НЗПО представляет Торнами на выставке

